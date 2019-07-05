İstanbul'da korkutan yangın! Bölgeyi yoğun duman kapladı
Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde çıkan yangın nedeniyle bölgeyi yoğun duman kapladı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
İstanbul Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.
Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı.
Yangına ilk olarak inşaatta çalışan işçiler müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeyi yoğun duman kaplarken, yangın itfaiyenin de müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: DHA
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