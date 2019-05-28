Sapığın zihinsel engelli genç kızı taciz ettiği an kamerada!

İstanbul Maltepe'de yüzde 90 zihinsel engelli genç kızı evinde cam kenarında müzik dinlediği sırada pencereye tırmanarak öpen ve cinsel tacizde bulunan sapık E.Y.(40), cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Maltepe'de 26 Mayıs 2019 tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. Yüzde 90 zihinsel engelli H.N.Ç.(19) isimli genç kız, evinde camın önünde müzik dinliyordu. Bu sırada aracıyla evin önüne gelen E.Y.(40), pencereden dışarıya bakan genç kıza önce laf attı. Ardından genç kıza cinsel organının gösteren sapık, daha sonra evin kömürlük kısmından tırmanarak genç kızı öperek tacizde bulundu.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından zihinsel engelli genç kızın annesi G.Ç., polise başvurdu. Evin önüne tanımadığı bir şahsın geldiğini, camın kenarında bulunan kızını öptüğünü ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia ederek şikayetçi olduğunu söyledi. Şikayet üzerine polis ekipleri şüpheli E.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri kamera görüntülerini inceleyen polisler, sapığın aracını ve yerini tespit etti. Ardından E.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sapık, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen E.Y., "cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan sapık E.Y. hakkında "kasten öldürme" den suç kaydı olduğu öğrenildi.

TACİZ ANI KAMERADA

E.Y.'nin engelli genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sapık arabayla sokağa geliyor. Genç kıza el kol hareketi yaptıktan sonra bir ara cinsel organının kıza gösteriyor. Ardından sapık pantolonunu düzelterek sokaktan ayrılıyor.

Kaynak: İHA