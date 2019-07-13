Zihinsel engelli genç kıza cinsel istismarda bulunan çiftçi tutuklandı
İzmir'de, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızın rahatsızlanması üzerine götürüldüğü hastanede, 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan genç kızın, bölgede çiftçilik yapan Erol Kaymak tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.
İzmir'in Kiraz ilçesinde, 24 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş.'nin rahatsızlanması üzerine götürüldüğü hastanede 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan S.Ş.'nin, 23 yaşındaki çiftçi Erol Kaymak tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kaymak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.Ş. ise devlet korumasına alındı.
Kiraz'ın kırsal Yukarı Çayağzı Mahallesi'nde oturan yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş, Çarşamba günü rahatsızlanınca, ağabeyi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki kontrolde S.Ş.'nin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine S.Ş.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. İfadede S.Ş.'nin, çiftçilik yapan Erol Kaymak'ın cinsel istismarına uğradığını söylemesi üzerine jandarma harekete geçti.
SAPIK ÇİFTÇİ TUTUKLANDI
Jandarma ekiplerince belirlenen adrese Perşembe günü düzenlenen operasyonla Erol Kaymak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Erol Kaymak, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı. S.Ş. ise devlet korumasına alındı.
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SUÇ BİZDE. . . . BİZ SUÇLUYUZ. . . . NEDEN BUNLARA CEZA VEREMİYORUZ?Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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Beni başkan edin bu tür yaratıklar gider yer yüzünden. Yargılanmadan Aslanlar kafesine atılırCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Koyler kasabalar emin olun daha pislik bir hale geldi cahillik cok kotu artti yazik bu ulkeyeCevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
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Utanç verici verici Bir gerçek var psikiyatri Engellilerede Tck hapislik mahkumiyet cezası veriliyor yasaların değiştirilmesi gerek cezaevlerinde yatan çok Engelliler var bu ülkede Adalet yok.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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bana söz kalmaşı çünkü yorum yapan arkadaşlar çok iyi ağır kelime söylemiş biz öğle güzel bir ülkeyiz fakat kanunlarımız hiç güzel değil bu gün engelli değil içlerimiz bebek taciz eden hertürlü iğrençli yapan insanlara sayibiyiz utanç verici olsada bir çok baktığında insan olduğun unutup hergün bu madolyonla geze çok kişiler hangi ruha sayipler masun tertemiz çocuklarımıza kıyan adiler idam şart lütfen kimsenin geleceğin ve hiç bir beğen ışıkları sönmesin yazıkki bizim ülkemizi böyle pislik ve iğrençle büyütüyorlar oysa dünyada yaşanacak biri ülkeye sayibiz fakat taciz tecavüz bol ülkelerden biriyiz toplum bozuk inşaları barındirmicaksın ben hayat hiç bir insanın ölsün demem nekadar kötü de olsalar çünkü ben allahıma şert koşmam ama şimdi hisyan ediyorum azsınlar böyle bir ülkemizde kalmasın kirletmesinler izin vermeğelim birlik olup idam idam idam dileyelim lükemiz temiz böyle pislikler temizlensin turkiyemizzz????Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Kiz istemistir zaten yuzde elli engelli yuzde yuz degil yasida resit adsmi niye tutukluyonuz bi nasil adaletCevap Yaz 7 106 Yayından Kaldır
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%50 engel demek akli melikeleri yerinde değil demek. Doğru karar vermeyen bir kişi yani. Evlenemez bile.18 1 Yayından Kaldır
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Yüzde elli zihinsel engelli demek, muhakemesi yarı yarıya noksan demektir. En kaba tabirle yarım akıllı. Siz böyle birisi için kendisi istemiştir diye nasıl diyebilirsiniz? P zihinsel engelli birinin reşit olması adamın suçunu hafifletmez. Çünkü yasalar önünde çocuk sayılmaktadır. Ne rızası geçerlidir ne de imzası. . . O gerçekten de ancak bir çocuk kadar idrak edebilmektedir. Bir ilçede zaten o kızın zihinsel engelli olduğunu herkes bilir. Ona el uzatan canavar hak ettiği cezayı almalıdır.21 1 Yayından Kaldır
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KIZ ENGELLİ VELEYKİ İSTEDİ BUNA DOKUNAN ERKEK DEGİL ADAM DEĞİL HELE HELE İNSAN HİÇ DEĞİL ONURSUZLUK YAPMA. . . BAŞINA GELİRSE ADALETE İNANIRSIN UMARIM53 3 Yayından Kaldır
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Ha o isterse oluyor yani.Allah verede senin colugun cocugun olmaya yoksa bu zihniyetle yazik olur ailene.Allah tan korkusu olmayandan daha kiymetsizi yoktur.hangi adimi atarsan at ister Allah tan kork ister vicdan ister merhamet de.neden bukadar zalimsiniz.mezarlikta yatanlar ananiz babaniz sulaleniz.hicmi ders almazsiniz.37 1 Yayından Kaldır