Zeytinyağının saçlara faydası nedir? Zeytinyağı ile yapabileceğiniz maske tarifleri nelerdir?
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Zeytinyağının saçlara faydası nedir? Zeytinyağı ile yapabileceğiniz maske tarifleri nelerdir?

Saçlarınız bakımı için gerekli ürünlerin başında zeytinyağı geldiğini biliyor muydunuz? Peki, zeytinyağının saçlara faydası nelerdir? Zeytinyağı ile yapabileceğiniz maske tarifleri nelerdir? Sağlıklı görünen saçlar artık hayal değil. Zeytinyağının muhteşem yapısı ile hazırlayacağınız maskeler, yıpranmadan saçı nemlendirir, bakım yapar.

Zeytinyağının saçlara faydası nedir? Zeytinyağı ile yapabileceğiniz maske tarifleri nelerdir?
03.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:05

Kırık saç uçlarını onarır

Saç uçlarınız sürekli kırık ve kötü görünüyorsa, kullanacağınız zeytinyağı iyi bir çözümdür. Kırılan saçın tek çözümü kestirmek diyorsanız, yanılıyorsanız . Zeytinyağı ile yapacağınız muhteşem bakım, kırılmanın önüne geçecektir.

Zeytinyağının saçlara faydası nedir? Zeytinyağı ile yapabileceğiniz maske tarifleri nelerdir?

Saçları yumuşatır

Mevsim değişikli, kullanılan kozmetikler, sağlık problemleri ve yetersiz beslenme gibi problemler saçın yapısını değiştir. Zeytinyağı oluşmuş bu sorun ile mücadelede bir numaradır. Saçı yumuşatır ve nemlendirir.

Zeytinyağının saçlara faydası nedir? Zeytinyağı ile yapabileceğiniz maske tarifleri nelerdir?

Saçları besler

Zeytinyağı E,K, potasyum, magnezyum ve omega-3 gibi vitamin ve mineralleri bünyesinde barındırır. duştan yarım saat önce sürdüğünüzde etkisini fark edeceksiniz.

Zeytinyağı ile yapılabilecek maskeler

Zeytinyağı ve bal ile saç maskesi

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın. İsterseniz içine lavanta veya biberiye ekleyebilirsiniz. Dipten uca doğru masaj yaparak saça yedirin. Gece yatmadan yaparsanız sabah yıkabilir, gündüz ise 2 saat beklemeniz yeterli olacaktır.Durularken sıcak su kullanmayın. ıIık veya soğuk su durulayın.

Zeytinyağının saçlara faydası nedir? Zeytinyağı ile yapabileceğiniz maske tarifleri nelerdir?

Zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı maskesi

Zeytinyağı ve hindistan cevizi yağı ile hazırlayacağınız maske, saçınıza canlılık vererek daha parlak olmasını sağlayacaktır. Hindistan cevizi yağının içinde bulunan yağ asidi ve zeytinyağının içinde bulunan vitaminler, kuruluğa, kepeğe ve kırıklara iyi gelecektir. 1 gece bekletin yıkamadan tarak yardımı ile tarayın. Soğuk veya ılık su ile durulayın.

Zeytinyağının saçlara faydası nedir? Zeytinyağı ile yapabileceğiniz maske tarifleri nelerdir?

Zeytinyağı ve muz maskesi

A ve E vitamini içeren muz ve zeytinyağı karışımı saçınızın ihtiyacı olan nemi sağlar. Yarım muzu ezdikten sonra içine 2 yemek kaşığı zeytinyağınıekleyin ve iyice çırpın. Oluşmuş karışımı saça sürdükten sonra aliminyum folyo ile sarın. 1 gece beklettikten sonra ılık veya soğuk su ile yıkayın. Anında fark edeceğiniz canlı ve daha parlak saçlar artık daha kolay.

Zeytinyağının saçlara faydası nedir? Zeytinyağı ile yapabileceğiniz maske tarifleri nelerdir?

Zeytinyağı ve avokado maskesi

Olgunlaşmış muz ve zeytinyağı karışımını 30 dakika güneş ışığında beklettiğinizde, sonuca inanamayacaksınız. Masaj yaparak ılık veya soğuk ile durulayın. Daha sonra şampuan ile yıkayabilirsiniz.

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