Zeytinliğe yuvarlanan aracın sürücüsü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zeytinliğe yuvarlanan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Zeytinliğe yuvarlanan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT - Haberler | Güncel

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkıp zeytinliğe yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Polat Can Y., yaralandı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkıp zeytinliğe yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Polat Can Y., yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gemlik-Armutlu çevre yolu üzerindeki mezarlık kavşağında meydana geldi.

Polat Can Y. idaresindeki 16 LCF 62 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytinliğe yuvarlandı. Aracın camından fırlayan sürücü Polat Can Y. yaralandı. Hurdaya dönen aracın motoru da yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Polat Can Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Zeytinliğe yuvarlanan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Zeytinliğe yuvarlanan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Zeytinliğe yuvarlanan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Zeytinliğe yuvarlanan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Zeytinliğe yuvarlanan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Zeytinliğe yuvarlanan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Zeytinliğe yuvarlanan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Özcan Deniz Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Metin Oktay Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zeytinliğe yuvarlanan aracın sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 14:51:48. #1.16#

title