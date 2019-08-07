Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu

İstanbul Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı şekilde parktaki direğe asılı halde yabancı uyruklu erkek cesedi bulundu.

07.08.2019 08:52
Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu

İstanbul Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı şekilde parktaki direğe asılı halde bulunan ölü şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Zeytinburnu sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, elleri ve kolları bağlı şekilde parktaki direğe asılı halde bulunan ölü şahsı gören vatandaş durumu polise bildirdi.

MORGA KALDIRILDI

Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi emniyet şeridi içine aldı. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemede şahsın yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Elleri ve kolları bağlı olan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)

  • KÜBRA:
    ALLAHIM NEREYE GİDİYOR SONUMUZ. . BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE MUTLU YAŞAMAK VARKEN BİRBİRİMİZİ ÖLDÜRÜR OLDUK. . KİME GÜVENECEĞİMİZİ ŞAŞIRDIK
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