Zeytinburnu'nda yaklaşık 11 milyon TL gasp eden şüpheliler adliyeye sevk edildi

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Zeytinburnu'nda dükkan sahibinin İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu kişilere oturma izni almaları için yardımcı olduğu ileri sürülen beyaz eşya mağazasına giren yabancı uyruklu şüpheliler, silah doğrultarak içerideki kişilerin ellerini bağladı. Şüpheliler işyerinin kasasındaki yaklaşık 11 milyon TL'yi gasp ederken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Pazartesi günü Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan bir beyaz eşya mağazasında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, mağaza sahibi İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu kişilere oturma izni almaları için yardımcı oluyordu. Mağazaya giren yabancı uyruklu şüpheliler, Afganistan'da yaşayan bir kişinin selamını getirdiklerini söyledi. Şüpheliler, mağaza sahibini kandırarak kasanın bulunduğu üst kata çıktı. Yanlarında bulunan silahları çıkaran şüpheliler iş yeri çalışanlarına zorla kasayı açtırdı. Edinilen bilgiye göre iş yeri çalışanlarının ellerini bağlayarak, kasa içerisinde bulunan 765 bin dolar, 4 bin Euro ve 300 bin TL (yaklaşık 11 milyon TL) parayı çantaya doldurarak, soyguncular mağazadan çaldıkları paralarla hızla olay yerinden uzaklaştı.

POLİS 4 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Polisin yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin olay yerine kırmızı ve beyaz renkli iki ayrı araçla geldikleri belirlendi. Bu araçların izini süren ekipler kısa sürede şüphelilerin kimliğine ulaştı. Önceki gün yapılan operasyonda Mehmet S.Ş., Ö.U., Ömer A., ve Caner A. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir miktar döviz ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerin daha önceden de çeşitli suçlardan defalarca gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Şüpheliler poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel