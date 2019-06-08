Zeytinburnu'nda iş merkezinde yangın

Merkez Efendi Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi üzerinde, içerisine Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı iş merkezinin 4. katında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

4. katta bulunan pil ve batarya tamiri yapıldığı öğrenilen iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir bölümü merdiven aracı yardımıyla dışarıdan yangına müdahale ederken, bazı itfaiye erleri de bina girişindeki camı kırarak içeri girdi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayda yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA