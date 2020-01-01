Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 kişi yaralandı
İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsü, önünde giden bir başka İETT otobüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
01.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:20
Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde durağa yanaşan otobüs, hızını ayarlayamayarak durakta bekleyen başka bir otobüse arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 7 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İHA