Zeytinburnu'nda enkaz altında kalmaktan kurtulan kadın o anları gözyaşlarıyla anlattı
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Zeytinburnu'nda enkaz altında kalmaktan kurtulan kadın o anları gözyaşlarıyla anlattı

Zeytinburnu'nda enkaz altında kalmaktan kurtulan kadın o anları gözyaşlarıyla anlattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU'nda çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın güvenlik kamerasına da yansıyan o anları anlattı.

ZEYTİNBURNU'nda çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın güvenlik kamerasına da yansıyan o anları anlattı.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde 5 katlı Hilal Apartmanı çöktü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki bina sakini kadın o anları anlattı. Saniyelerle enkaz altında kalmaktan kurtulan Ümmü Gülsüm Yılmaz yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Evdeki eşyalarını almak için eşi Kadir Yılmaz ile binaya geldiğini söyleyen Ümmü Gülsüm Yılmaz, "Yukarıya çıkayım eşyalarımı toplayayım dedim. Bir çatırtı geldi. 'Kadir bak çatırtı geliyor' dedim. 'Yok bir şey olmaz' dedi. 'İnelim aşağı' dedi. İndi aşağıya. 'Dur dedim çıkayım da bir kaç parça bir şey daha alayım' dedim. Kedi bir o yöne gidiyor bir o yöne gidiyor. Kadir kovaladı kediyi. 'Çabuk kaç, bina çöküyor' demeye kalmadı kaçtım. Her şey orada kaldı. Bilmiyorum ne yapacağım ne edeceğim" şeklinde konuştu. Ümmü Gülsüm Yılmaz'ın eşi Kadir Yılmaz ise " Eşim o binadan çıkmıştı on dakika önce.  'Kadir ses geliyor binadan' dedi.  'O zaman inelim dedim durmaya gerek yok'. Baktım çıtırtı sesi çoğaldı kaçtım" dedi. 


Zeytinburnu'nda enkaz altında kalmaktan kurtulan kadın o anları gözyaşlarıyla anlattı
Zeytinburnu'nda enkaz altında kalmaktan kurtulan kadın o anları gözyaşlarıyla anlattı
Zeytinburnu'nda enkaz altında kalmaktan kurtulan kadın o anları gözyaşlarıyla anlattı
Zeytinburnu'nda enkaz altında kalmaktan kurtulan kadın o anları gözyaşlarıyla anlattı
Zeytinburnu'nda enkaz altında kalmaktan kurtulan kadın o anları gözyaşlarıyla anlattı
Zeytinburnu'nda enkaz altında kalmaktan kurtulan kadın o anları gözyaşlarıyla anlattı
Zeytinburnu'nda enkaz altında kalmaktan kurtulan kadın o anları gözyaşlarıyla anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
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