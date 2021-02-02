Zeynep Tokuş test etti! Yeni tezgah sağlammış...
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Zeynep Tokuş test etti! Yeni tezgah sağlammış...

02.02.2021 09:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:22
Zeynep Tokuş test etti! Yeni tezgah sağlammış...

Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...Yeni tezgah sağlammış.

Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

Yeni tezgah sağlammış...

Yoga eğitmenliği yapmaya başlayan eski oyuncu Zeynep Tokuş, akrobatik hareketlerini sosyal medyada sergilemeye devam ediyor. Tokuş, son olarak mutfağında verdiği bu pozu Instagram sayfasına ekledi: "Yeni tezgahımı test ettim, onayladım. Sağlammış!"

Ev pozu

Eda Taşpınar, hafta sonu yasaklarını evinde geçirdi. Yatağında verdiği mayolu pozu Instagram hesabında paylaşan Taşpınar, fotoğrafın altına İngilizce "Evdeyim" notunu da düştü.

Ailece kutlama

Aslıhan Doğan, futbolcu eşi Arda Turan için doğum günü kutlaması organize etti. 30 Ocak'ta doğan futbolcuya özel pasta yaptıran Doğan, aile arasında eşinin doğum gününü kutladı. Çift, çocukları Hamza Arda ve Asil Aslan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi. Aslıhan Doğan o kareyi kalp emojisiyle Instagram hesabında paylaştı.

Abla kardeş gibi

Model ve oyuncu Aslıhan Karalar'ın annesi, görenleri şaşkına çevirdi. Instagram hesabından annesi Nuray Karalar ile bir fotoğrafını paylaşan oyuncunun takipçileri, "Abla-kardeş gibisiniz" şeklinde yorumlar yaptı.

Hafta sonu kaçamağı

Yakın arkadaşlar Demet Akalın ve Esra Balamir, hafta sonunu Uludağ'da geçirdi.Hafta içi her gün televizyon programıyla seyirci karşısında olan Demet Akalın, hafta sonu küçük bir tatil kaçamağı yaptı. Ünlü şarkıcı, Okan Kurt ve Esra Balamir'le birlikte Uludağ'a gitti. Bol bol kayak yapan ekip, o eğlenceli anları sosyal medya hesaplarında da yayınladı.

Pazar pozları

Evlilik hazırlığı yapan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz pazar gününü köpekleriyle ilgilenerek geçirdi. Nişanlılar keyifli günde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada da paylaştı.

Zeynep'in konuğu

Zeynep Bastık, dijital platformda yayınlanan programının çekimlerini tamamladı. Ünlü şarkıcı, "Zeynep Bastık ve Konukları" adlı programının son çekim gününde Hazar Ergüçlü'yü ağırladı. İki ünlü isim, kamera arkasından fotoğrafları sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

Canım annem iyi ki varsın

Müjgan Ferhan Şensoy ile Derya Şensoy, anneleri Derya Baykal'ın dün olan doğum gününü Instagram'da yaptıkları duygusal paylaşımla kutladılar.

Müjgan Ferhan Şensoy annesiyle paylaştığı karesinin altına "Canım annem, ışığım, doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın! Seni çok seviyorum!" notunu düşerken, Derya Şensoy da annesiyle bir karesini "Canım annem, en yakın arkadaşım, iyi ki varsın! Seni çok seviyorum" notuyla yayınladı.

Kaynak: Hürriyet

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