Zeynep Tokuş kimdir? Zeynep Tokuş kaç yaşında, nereli? Zeynep Tokuş hangi dizilerde rol aldı?
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Zeynep Tokuş kimdir? Zeynep Tokuş kaç yaşında, nereli? Zeynep Tokuş hangi dizilerde rol aldı?

Zeynep Tokuş kimdir? Zeynep Tokuş kaç yaşında, nereli? Zeynep Tokuş hangi dizilerde rol aldı?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

10 yıl önce evlenip oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş, setlere geri döndü. Uzun süredir yaptığı yoğa eğitmenliğine başladı. Peki, Zeynep Tokuş kimdir? Zeynep Tokuş kaç yaşında, nereli? Zeynep Tokuş hangi dizilerde rol aldı?

10 yıl önce evlenip oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş, setlere geri döndü. Uzun süredir yaptığı yoğa eğitmenliğine başladı. Peki, Zeynep Tokuş kimdir? Zeynep Tokuş kaç yaşında, nereli? Zeynep Tokuş hangi dizilerde rol aldı?

ZEYNEP TOKUŞ KİMDİR?

Zeynep Tokuş (d. 1977, Ankara), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

1998 Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Yazgı (2001) filmindeki rolüyle 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı. Ünlü dizi çocuklar duymasında Meltem karakterini bir süre Pınar Altuğ yerine canlandırmıştır (2004) .

2007 yılında katıldığı Buzda Dans adlı yarışmada birincilik elde etti.

İlk evliliğini (2000-2004) iş adamı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş'un bu evliliğinden oğlu Alp dünyaya geldi. Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evliliğinden de (2005-2009) oğlu Ali dünyaya geldi. Üçüncü evliliğini Ağustos 2011'de Erdem Yılmaztürk'le yaptı. Bu evlilikten de bir kız çocuğu olan Tokuş, üç evliliğinden toplam üç çocuk annesidir.

ZEYNEP TOKUŞ DİZİLERİ

Ayrılık (2009) - Tehmine

Umut (2009) - Suna Ergin

Kardelen (2008) - Miray

Beyaz Melek (2007) - Nazlı

Çocuklar Duymasın (2004) - Meltem

Vizontele Tuuba (2003) - Asiye

Eski Şehrin İnsanları (2003) - Nedime Hanım

Hırçın Menekşe (2003) - Deniz

Yazgı (2001) - Sinem

Vizontele (2001) - Asiye

Deli Yürek (1998-2001) - Zeynep

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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