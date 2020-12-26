Zeynep Koçak'ın nefret ettiği kişi Oğuzhan Koç mu?
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Zeynep Koçak'ın nefret ettiği kişi Oğuzhan Koç mu?

26.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:17
Zeynep Koçak'ın nefret ettiği kişi Oğuzhan Koç mu?

Oyuncu Zeynep Koçak, Instagram'da bir hayranının, "Nefret ettiğiniz biri var mı?" sorusuna, "Var" yanıtını vermesi şaşkınlık yarattı. Koçak'ın bu çıkışı sonrası akıllara Oğuzhan Koç geldi. Zeynep Koçak, Oğuzhan Koç ile nişanlı olduğu dönemde ihanete uğradığı iddiasıyla gündemi meşgul etmişti. İşte şok eden ayrıntılar...

Snob Magazin'in haberine göre; Oyuncu Zeynep Koçak, Instagram'dan soru-cevap etkinliği yaptı. Oyuncu, "Nefret ettiğiniz biri var mı?" sorusuna, "Var" yanıtını vererek şaşkınlık yarattı. Zeynep Koçak'ın bu çıkışı, "Zeynep'in nefret ettiği kişi Oğuzhan Koç mu?" sorusunu akıllara getirdi.

ALDATMA İDDİASI GÜNLERCE KONUŞULDU

5 yıl önce Oğuzhan Koç ile nişanlı olan Zeynep Koçak, evlenmelerine sayılı günler kala nişanı atmıştı.& ;

Oğuzhan Koç'un 8 yıllık aşkı Zeynep Koçak'ı bir başka oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile aldattığı iddia edilmişti. Magazin basını bu iddiayı günlerce konuşmuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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