Zeynep Alkan, Model Pozuyla Adından Söz Ettirdi!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın yurt dışında eğitim gören kızı Zeynep Alkan, paylaştığı videolar ile model pozu verme çabalarına takipçilerini ortak etti.

TAKİPÇİLERİNE KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI

Eğitimini yurt dışında sürdüren ve buradan paylaştığı esprili videolarla dikkat çeken Zeynep Alkan, yaptığı son paylaşımda modelleri hedef aldı. Ayna karşısında videolar çeken ve bu paylaşımında güzel bir poz verebilmek adına gösterdiği emeği gözler önüne seren Alkan'ın neşeli halleri videoyu izleyenlere keyifli anlar yaşattı.