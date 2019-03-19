Zeynep Alkan, Model Pozuyla Adından Söz Ettirdi!
Oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya hesabından paylaştığı model pozuyla adından söz ettirmeyi başardı.
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın yurt dışında eğitim gören kızı Zeynep Alkan, paylaştığı videolar ile model pozu verme çabalarına takipçilerini ortak etti.
TAKİPÇİLERİNE KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI
Eğitimini yurt dışında sürdüren ve buradan paylaştığı esprili videolarla dikkat çeken Zeynep Alkan, yaptığı son paylaşımda modelleri hedef aldı. Ayna karşısında videolar çeken ve bu paylaşımında güzel bir poz verebilmek adına gösterdiği emeği gözler önüne seren Alkan'ın neşeli halleri videoyu izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
YORUMLAR (19)
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Naz''arbayev görevinden istifa etmiş Ne gereği var cöreklen devletin başın sülük gibi em sat sav bitir delimidir nedir.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Açıldıkça çirkinleşiyor.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Naz'arbayev görevinden istifa etmiş . Darısı Türkiye ye . Allahtan umut kesilmez . İnşaallah ...Cevap Yaz 8 5 Yayından KaldırSOĞAN KUYRUGUNDA BAYILAN FAKİR: Amin -Amin-AMİN3 Yayından KaldırİNADINA ERDOĞAN: köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağardı4 5 Yayından Kaldır