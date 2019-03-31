AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin oy kullandığı 2327 numaralı sandıktan büyükşehir adayları için hazırlanan pusulada 21 oy farkla CHP çıktı.

124 OY AK PARTİ'YE 145 OY CHP'YE ÇIKTI

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, oyunu eşi Ayşen Zeybekci ile birlikte Bornova ilçesinde bulunan Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulunda 2327 numaralı sandıkta kullanmıştı. Zeybekci'nin oyunu kullandığı sandıkta büyükşehir adayları için hazırlanan pusulada 124 oy AK Parti'ye, 145 oy da CHP'ye çıktı.

Kaynak: İHA