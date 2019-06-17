Zerrin Özer, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisiyle evlendi
Ünlü sanatçı Zerrin Özer, dün kendisinden 27 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi. 100 kişinin katıldığı nikah töreni Özer'in villasının bahçesinde düzenlendi.
Türk pop müziğine damga vuran isimlerden olan 61 yaşındaki Zerrin Özer, geride bıraktığımız akşam 34 yaşındaki Murat Akınca adlı sevgilisiyle evlendi. Çiftin nikah törenine ünlü isimlerde katıldı.
VİLLA BAHÇESİNDE EĞLENCE
Zerrin Özer'in Zekeriyaköy'deki villasının bahçesinde yakın arkadaş ve akrabalarının katıldığı düğün töreninde renkli görüntüler oluştu. Yaklaşık 100 davetlinin katıldığı düğünde çifti Şehrazat, Ahmet San, Seda Akay, Kemal Aslan, Suadiye ve Özgür Aras da yalnız bırakmayan isimler arasında yer aldı.
"SEVGİLİM BANA BEBEK GİBİ BAKIYOR"
Zerrin Özer geçtiğimiz aylarda katıldığı bir magazin programında "Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda. İki seneye yaklaşıyor ilişkimizin başlayalı. Sevgilim bizim camiadan değil. Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi… Kalbimin ve yolumun yoldaşı diyebilirim. Aşığım kendisine. Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikah masasına oturacağız" açıklamasını yapmıştı.
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para falan bilmem ama bunu bir imamın yaptığını düşünsenize ne manşetler atılır ne twitler atılır ama bunlar yapınca normal karşılanıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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kendine bi buldozer bulmuş :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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saygı duymak lazım. ortada etik olmayan bir şey yok bence. yaş olayı tercih meselesi sonuçta kendinden 27 yaş küçük kızlarla evlenen koca amcalar da var. . . üstelik kızın rızası bile olmuyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bence para için evldendi!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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niye zerrin kötümü aga, bence hiç anormal değilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır