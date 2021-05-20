Zenci Musa kimdir? Zenci Musa hayatı ve biyografisi
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Zenci Musa kimdir? Zenci Musa hayatı ve biyografisi

Zenci Musa kimdir? Zenci Musa hayatı ve biyografisi
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Teşkîlât-ı Mahsûsa mensubu ve Osmanlı'da gönüllü askerİ olan ve Kuşcubaşı Eşref'in emir eri olarak tanınan Zenci Musa kimdir? Zenci Musa hayatı ve biyografisi

ZENCİ MUSA KİMDİR?

Zenci Musa ya da Sudanlı Zenci Musa (d. 1880 Girit - ö. 1919, Üsküdar) Teşkîlât-ı Mahsûsa mensubu ve Osmanlı'da gönüllü askerdi. Kuşcubaşı Eşref'in emir eri olarak tanınmaktadır.

Hayatı

1880 yılında Girit'te dünyaya geldi. Aslen Sudanlıdır. Babasıyla birlikte Girit'te yaşarken, babasının vefatı üzerine bir Osmanlı hayranı olan dedesinin yanına Kahire'ye taşındı ve Türklerin olduğu bir mahallede yetişti. Musa, Türkçeyi iyi derecede bu mahallede öğrendi. Dedesi ile beraber 1911 yılında gönüllü olarak Trablusgarb savaşına katıldı. Bu sırada Libya'ya yerli halkı İtalyanlara karşı örgütlemeye gelen Kuşcu Başı Eşref ile tanıştı ve emir eri oldu. Trablusgarb savaşının bitmesinin ardından Balkan Savaşlarına, I. Dünya Savaşı esnasında Sina-Filistin Cephesine, Hicaz-Yemen Cephesine, Çanakkale Savaşına ve Birinci Kanal Hareketi'ne katıldı.

Cemal Kutay'ın iddiasına göre İstanbul'un işgal günlerinde, Britanya Ordusu generali General Harington'un Musa'yı İngilizlerin safına çekmek için altın teklif etmiş fakat Musa bunu kabul etmemiştir.

Katıldığı savaşlarda hem silahlı mücadele hem de istihbarat faliyetleri yürütmüştür. 1919 yılında Üsküdar Şeyh Ata Efendi'nin Özbekler Tekkesi'nde yaşarken verem hastalığından öldü.

Naaşı, Özbekler Tekkesi'nin yanında bulunan mezarlığa defnedildi. Günümüzde mezar yeri tam olarak bulunamadığından, mezarlık içerisinde belirlenen bir yere anısına kitabe konulmuştur

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