Zen- G, 'Delalê' ile adından söz ettiriyor Kendine has stili, şarkı sözleri ve klibiyle doğu-batı kültürlerini birleştiren Zen- G 'DELALE'yle son dönemin yükselen müzik tarzı rap dünyasında yeni bir dönem başlattı

Söz, müzik ve düzenlemesini Zen-G'nin Can Vs'yle beraber yaptığı 'DELALE'nin klibinde, yönetmen koltuğunda Said Ateş oturdu. Şarkının mastering'ini Kanye West, Adele gibi isimlerin şarkılarına da imza atan Aaron Ahmad yaptı.& ;

BATI MÜZİĞİNİ DOĞU'YA TAŞIDI!





Şarkının ruhuna uygun olması için Halfeti, Nizip ve Harran Ovası'nda gerçekleşen klip çekimleri, 2 günlük bir keşif gezisinin ardından 2 günde çekildi. Bu süreçte Gaziantep ve Şanlıurfa etrafında yaklaşık 2 bin km yol yapan ekip, çekimleri 40 derece sıcaklıkta tamamladı.

'DELALE' Sony Music Türkiye etiketiyle bugün (04.09.2020) tüm dijital platformlarda yerini aldı





Kaynak: Snob Magazin