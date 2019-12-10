Zemheri dizisinin afişi yayınlandı
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Zemheri dizisinin afişi yayınlandı

Show TV'de ekrana gelecek, Ay Yapım'ın bu sezon merakla beklenen dizisi Zemheri'nin afişi görücüye çıktı

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37
Zemheri dizisinin afişi yayınlandı

, , , Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor'un yer aldığı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin afişi yayınlandı.

Gençler ve ustalar bir arada!

Yönetmen koltuğunda 'Aşk-ı Memnu', ve 'Kara Sevda' gibi Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Zemheri'nin oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi genç ve usta isimler buluşuyor.& ;

Şimdiden heyecan uyandıran 'Zemheri', izleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet edecek.

Kaynak: Snob Magazin

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