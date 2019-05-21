Zalim İstanbul Dizisindeki Bıçak Sahnesi İzleyicileri Meraklandırdı!

Zalim İstanbul dizisi 20 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümüyle hafızalara kazındı. Olayların ardı arkasının kesilmediği Zalim İstanbul son bölümüne Ceren ve Nedim'in evliliği damga vurdu. Cenk'e bıçak çeken Ceren, son anda bıçağı kendi karnına doğrulttu. Peki, Cemre kendini bıçakladı mı? Bu soruya yanıt arayan izleyiciler Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanını araştırıyor.

BEKLENMEDİK BİR SAHNE İLE KARŞILAŞTI

Zalim İstanbul dün akşam nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Şeniz'in otel odasında yaptığı şey ortaya çıktı. Elindeki görüntülerle Ceren'i tehdit eden Şeniz amacına ulaştı. Bu anları nefeslerini tutarak takip eden izleyiciler, son bölüm finalinde ise beklenmedik bir sahneyle karşılaştı. Cenk'in sert sözleri karşısında yıkılan Ceren, genç adama doğrulttuğu bıçağı kendine doğrulttu ve bebek itirafında bulundu. Ceren kendini bıçaklayacak mı? Bebeği öğrenen Cenk ne yapacak? Bu sorulara yanıt arayan izleyiciler fragmanı bekliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceren ve Nedim nikah masasına oturdu. Şeniz'in, kurduğu plan tıkır tıkır işledi. Giydiği gelinlikle odaya girdiğinde şok oldu.Ceren, her türlü itiraza karşın Şeniz'in tehditleri karşısında boyun eğmek zorunda kaldı.Seher, Cemre ve Cenk bu olaya yetişemedi ve duruma engel olamadılar. Agah köşke gelip Ceren ve Cenk'i görünce çok şaşırdı. Duruma anlam veremedi. Şeniz'in DNA raporuyla olan açıklamaları sonrası evliliği kabullenmek zorunda kaldı. Ceren, evin hakimi gibi ailesine kök söktürdü. Onları görmezden geldi. Annesini hizmetçi gibi kullandı.