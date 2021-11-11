Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan, Kerkük'te Peşmerge'ye tepki Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkmen şehri Kerkük'te güvenliği sağlaması için Peşmerge'nin görevlendirildiğini belirterek, "Peşmergelerin güvenlik gücü olarak konuşlandırılması bölgede ve Kerkük'te yeni gerilimlere ve istikrarsızlıklara yol açacaktır." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2017'ye kadar Kerkük'te Peşmerge cinayetlerinin, baskılarının, seçim hilelerinin yaşandığını ve Türkmenlerin tasfiye edilmeye çalışıldığını söyledi.

Peşmerge'nin Türkmenlerin ve Arapların ortak hareketiyle 2017'de buradan çekilmek zorunda kaldığını belirten Özdağ, Irak'ta yapılan seçimlerden sonra Peşmerge'nin Kerkük'te sözde güvenliği sağlamak üzere görevlendirildiğini ifade etti.

Bu durumun kabul edilemeyeceğini kaydeden Özdağ, "Peşmerge güçleri Kerkük'te Türkmen ve Araplar'dan intikam almak üzere kente döneceklerdir. Peşmergelerin güvenlik gücü olarak konuşlandırılması bölgede ve Kerkük'te yeni gerilimlere ve istikrarsızlıklara yol açacaktır. Bu tip hatalı uygulamaların, Irak'taki iç güvenlik sorunlarının artmasına neden olacağı da bir gerçektir." diye konuştu.

Irak merkezi hükümetinin bu kararı geri alınmasını isteyen Özdağ, yaşanacak olumsuz gelişmelerden Bağdat'ın sorumlu olacağını ifade etti.

Ümit Özdağ, Türkmenlerin durumunu yerinde görmek için genel başkan yardımcılarından oluşan bir heyetin 21 Kasım'da Kerkük'e gideceğini açıkladı.

Türkiye'de çalışmayan bir başkanlık sistemiyle devletin kilitlendiğini, ekonominin derin bir krizden daha derin bir krize sürüklendiğini savunan Özdağ, 2002'de dünyanın 16. büyük ekonomisi olan Türk ekonomisinin, 2022'de 21. sıraya düşmek üzere olduğunu öne sürdü.

Özdağ, 2020'de takriben 25 milyon Türk vatandaşına 11 milyar dolar yardım yapıldığını, 2011-2020 arasında resmi rakamlara göre 3,7 milyon Suriyeliye 80 milyar dolar harcandığını savunarak, "Bu işte bir yanlışlık olmalı. Türk insanı kendisini ayakta tutacak kadar yardım alırken Suriyeliler Türkiye'de zenginleşti." ifadesini kullandı.

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