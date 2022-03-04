Herkes tarafından sevilen, Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncularından biri olan Zafer Ergin kimdir ve nerelidir merak ediliyor. Başarılı oyuncu Zafer Ergin kaç yaşındadır merak ediliyor. Kanal D ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde oynayan, Zafer Ergin kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Zafer Ergin kimdir? Zafer Ergin kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

ZAFER ERGİN KİMDİR?

Zafer Ergin 30 Ağustos 1942 doğumlu olan Zafer Ergin, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. 1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan pek çok yabancı dizi ve sinema filmindeki ünlü aktörlerin Türkçe seslendirmesini gerçekleştirmiştir. 2003-2005 yılları arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki Mehmet Karahanlı rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılında Kanal D'de yayına başlayan ve hâlâ yayımlanmaya devam eden Arka Sokaklar adlı dizide önce başkomiser, 3. sezondan 9. sezona kadar emniyet amiri, 9. sezondan itibaren ise emniyet müdürü Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.

Ergin, 10 Mayıs 2014'te Kim Milyoner Olmak İster? isimli yarışma programının sunucusu olan Kenan Işık'ın rahatsızlığı nedeniyle konuk sunucu olarak bir bölümlüğüne yarışmayı sunmuştur. 9 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada 14 yıldır oynadığı Arka Sokaklar dizisi hakkında "İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim hâlinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin edersiniz." dedi

ZAFER ERGİN KAÇ YAŞINDA?

Zafer Ergin 30 Ağustos 1942 doğumlu olup 80 yaşındadır.

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