Yüzleşme Dizisinin Ekran Macerası Kısa Sürdü!
Büyük umutlarla Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Yüzleşme dizisinin reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamaması sonucu final yapmasına karar verildi.
Yüzleşme dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Her Salı akşamı yeni bölümleri yayınlanan dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Uğur Yücel ve Şebnem Bozoklu yer alıyordu. Reytinglerde bir türlü başarıyı yakalayamayan dizi için final kararı verildi.
YÜZLEŞME DİZİSİNİN KONUSU
Hikaye, çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçiyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
YORUMLAR (5)
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Sadece hande doğandemir kurtaramazdı bu diziyi daha ünlü birileride oynamalıydı bence devam edebilirdi en azından sezon sonuna kadar:(Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Artık oyuncuların oynadıkların rolün ruhuna bürünmüyorlar hep akılarında alacakları paranın hayalini düşünüyorlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şunu bilin ki Uğur Yücelin olduğu hiç bir dizi/film tutmazCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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hergün 1 diziye 4 saat verecek kadar zengin zamanımız yok.Tr de dizi dönemi geldi ve geçti artık.Yeni faydalı programlara ihtiyaç var ama beyinler çalışmıyor.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu kadinin oynadığı hic bi dizi tutmuyorCevap Yaz 4 Yayından Kaldır