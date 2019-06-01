Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla geldiler! 1 dakikada 150 bin TL'lik soygun
Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla girdikleri cep telefonu mağazasından 1 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin liralık elektronik eşya çalan 5 hırsız kayıplara karıştı.
Bursa'da bir cep telefonu mağazasının camını kırarak yaklaşık 150 bin liralık cep telefonu ve tablet çalan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, sabah 05.00 sularında Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bir cep telefonu mağazasına otomobil ile gelen yüzleri maskeli 5 hırsız, ellerindeki büyük taşlarla dükkanın camını kırarak içeri girdi.
ARA SOKAKTAN OTOMOBİLLE GELDİLER
Dükkanda bulunan yaklaşık 100 bin lira değerindeki 20 adet elektronik eşyayı çalarak hızla geldikleri otomobille uzaklaştı. Yaklaşık 1 dakika kadar kısa sürede mağazanın camını kırıp, içeride bulunan elektronik eşyaları çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Camların kırılma sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, maskeli 5 hırsızın ara sokaktan otomobille gelerek mağazaya yaklaştığı, ellerindeki taşların yardımıyla camları kırarak, 1 dakika içerisinde elektronik eşyaları çaldıklarını tespit etti.
Ekipler maskeli 5 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
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hataydan çıkış yapmışlardır. . . mülteci seviciler daha bunlar ii günlerinizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Demekki vitrini de tastanyapacan. Kapida celik olacak sanki gecerken gorunce dur cep telefonu lazimdi aklima geldi giripalayim diyor millet. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu gayet tabii bir meslek çalışması. denetimli serbestlik ve adli kontrol ile serbestlik kanunun yetiştidiği bu hırsızlık mesleğinin elemanları işlerini yapmışlar. sürekli serbest bırakılarak gelişmeleri sağlanan bu iş erbabı mesleklerinin hakkını vermiş. şimdi onları bir daha yakalayıp bırakırlar ise mesleklerinde yüksek lisans yapmış gibi olurlar. adalet bakanlığımız bakmaya devam etsin.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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SuriyelilerdirCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Yol yaptik :-)))Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır