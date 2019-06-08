Yüzde 90'ı erkek olan hayranlarına konser veren Bahar Candan izdihama neden oldu
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan'ın Aquapark'ta verdiği konserde izdiham oldu. Konseri izleyenlerin yüzde doksanının erkek olması ise dikkatlerden kaçmadı.
Sevilen moda yarışması İşte Benim Stilim'le adını duyuran Bahar Candan, yine çok konuşulacak bir haberle gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı hareketlerle olay olan Candan, Önceki gün de İstanbul'daki Aquapark'ta ilk konserini verdi.
YÜZDE DOKSANI ERKEKTİ
Bahar Candan'ı dinleyenlerin yüzde doksanı erkekti ve konser tıklım tıklımdı. Konserde izdihamın eşiğinden dönüldü.
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Çoğunluğu erkeklerden oluşan Bahar Candan hayranları sosyal medyanın da diline düştü.
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