Yusuf Karul oğluyla birlikte kameraların karşısına geçti
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Yusuf Karul oğluyla birlikte kameraların karşısına geçti

Arabesk-fantezi müzikte adından çokça söz ettiren Yusuf Karul, yeni klibinde oğluyla birlikte oynadı.

02.02.2020 09:03 | Son Güncelleme: 02.02.2020 09:09
Yusuf Karul oğluyla birlikte kameraların karşısına geçti

Arabesk-fantezi müzikte adından çokça söz ettiren , yeni klibinde oğluyla birlikte oynadı.


Yusuf Karul, sözü ve müziği kendisine ait olan "Artık Sana Dönemem"i kliplendirdi. Utku Çılgın'ın yönettiği klipte ünlü şarkıcının oğlu Muhammet de rol aldı. Oğluyla klipte oynamanın gurur verici olduğunu söyleyen Yusuf Karul, onun oyunculuğuna da güvendiğini söyledi.


Yönetmen Utku Çılgın ise, güzel bir eseri kliplendirdiklerini, klibin Türk filmi tadında ve oldukça duygusal olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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