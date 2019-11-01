Kulağındaki kulaklık, yürüyüşe çıkan genç kadını canından etti

01.11.2019 11:44

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 gün önce tren kazasında amatör futbolcunun öldüğü hemzemin geçitte bu kez yürüyüş yapan bir kadın ray döşeme makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

3 GÜN ÖNCE 21 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Alınan bilgiye göre, kaza, 3 gün önce 21 yaşındaki genç futbolcu Sedat Damar'ın tren kazasında hayatını kaybettiği Cumhuriyet Mahallesi, Serap Aktaş Koşu yolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi.

KULAĞINDAKİ KULAKLIK NEDENİYLE FARK EDEMEDİ

Yürüyüş yapan 49 yaşındaki Nilgün Çolak, kulağındaki kulaklık nedeniyle fark etmediği ray döşeme makinesinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden kareler;

Kaynak: İHA