Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul ve Ankara'ya Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor
Meteoroloji, bugün İstanbul'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını, Ankara'nın kuzey çevrelerinde ise öğleden sonra ve akşamının ilk saatlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'da çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşamın ilk saatlerinde Sakarya'nın güney kesimlerinde ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÖĞLEDEN SONRA VE AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT
Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bolu, Karabük, Kastamonu, Bilecik, Çankırı, Bursa'nın doğusu ve Sakarya'nın güneyi ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR İÇ VE DOĞU KESİMLERDE 2 İLA 4 DERECE ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarı ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece
Adana: Parçalı bulutlu 24 derece
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece
Antalya: Parçalı, zamanla iç kesimleri çok bulutlu 21 derece
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 18 derece
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu 13 derece
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23 derece