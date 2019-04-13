Meteoroloji Saat Verip Uyardı: İstanbul ve Ankara'ya Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'da çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşamın ilk saatlerinde Sakarya'nın güney kesimlerinde ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLEDEN SONRA VE AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bolu, Karabük, Kastamonu, Bilecik, Çankırı, Bursa'nın doğusu ve Sakarya'nın güneyi ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR İÇ VE DOĞU KESİMLERDE 2 İLA 4 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarı ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece

Adana: Parçalı bulutlu 24 derece

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece

Antalya: Parçalı, zamanla iç kesimleri çok bulutlu 21 derece

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 18 derece

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu 13 derece

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23 derece

Kaynak: İHA