Yurt dışında yayınlanan Aşk Adası programında iki çift cinsel ilişkiye girdi

İngilterede yayınlanan Love İsland programının katılımcıları Jordan Hames-Anna Vakili ve Danny Williams-Arabella Chi çiftleri programın canlı yayınlanan bölümünde battaniye altında cinsel ilişkiye girdiler.

KENDİLERİNİ İZLEYENLERE BAĞIRDILAR

Programda bulunan diğer katılımcılar ilişkiye giren çiftlerin sesini duyunca yanlarına gitti. Diğer katılımcıların kendilerini izlediğini gören ilişkiye giren çiftler, kendilerini izleyen arkadaşlarına bağırmaları katılımcılar arasında gülüşmelere sebep oldu.

FISILDAŞMALARI DUYULDU

İlişkiye giren çiftlerden Danny'in kız arkadaşına "Seni çok istiyorum" diye fısıldadığı Arabella'nın "Gerçekten mi?" dediği duyuluyor. Molly ve Michael çifti, programın bu sezon ilişkiye giren ilk çift olmuştu.