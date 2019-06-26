Yurt dışında yayınlanan Aşk Adası programında iki çift cinsel ilişkiye girdi
İngilterede yayınlanan Love İsland programında yarışan iki çift, canlı yayınlanan bölümünde battaniye altında cinsel ilişkiye girdi.
İngilterede yayınlanan Love İsland programının katılımcıları Jordan Hames-Anna Vakili ve Danny Williams-Arabella Chi çiftleri programın canlı yayınlanan bölümünde battaniye altında cinsel ilişkiye girdiler.
KENDİLERİNİ İZLEYENLERE BAĞIRDILAR
Programda bulunan diğer katılımcılar ilişkiye giren çiftlerin sesini duyunca yanlarına gitti. Diğer katılımcıların kendilerini izlediğini gören ilişkiye giren çiftler, kendilerini izleyen arkadaşlarına bağırmaları katılımcılar arasında gülüşmelere sebep oldu.
FISILDAŞMALARI DUYULDU
İlişkiye giren çiftlerden Danny'in kız arkadaşına "Seni çok istiyorum" diye fısıldadığı Arabella'nın "Gerçekten mi?" dediği duyuluyor. Molly ve Michael çifti, programın bu sezon ilişkiye giren ilk çift olmuştu.
YORUMLAR (1)
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akyazılıda ordamı? ordada oğlansever varmı acep. olum senin kamyon kasası nene yetmedide taaa o adalara gidip dövdürdün aşağıdan.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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