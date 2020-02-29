Yunanistan'ın NATO itirazını geri çekmesiyle, Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalktı
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Yunanistan'ın NATO itirazını geri çekmesiyle, Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalktı

Yunanistan, Türkiye'ye yapılması planlanan NATO desteği konusundaki itirazını geri çekti. Böylelikle Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalktı.

29.02.2020 21:48 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:23
Yunanistan'ın NATO itirazını geri çekmesiyle, Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalktı

Esed Rejimi'nin saldırısı sonucu 34 Mehmetçiğimizin şehit edilmesinin ardından Türkiye'ye yapılması planlanan NATO desteğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

NTV'deki habere göre; Yunanistan, Türkiye'ye yapılması planlanan NATO desteği konusundaki itirazını sınırlarına dayanan mülteciler sonrası geri çekti. Böylelikle Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalkmış oldu.


Haber Videosu

: Yunanistan'ın NATO itirazını geri çekmesiyle, Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalktı
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