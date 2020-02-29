: Yunanistan'ın NATO itirazını geri çekmesiyle, Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalktı

29.02.2020 21:48 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:23

Esed Rejimi'nin saldırısı sonucu 34 Mehmetçiğimizin şehit edilmesinin ardından Türkiye'ye yapılması planlanan NATO desteğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

NTV'deki habere göre; Yunanistan, Türkiye'ye yapılması planlanan NATO desteği konusundaki itirazını sınırlarına dayanan mülteciler sonrası geri çekti. Böylelikle Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalkmış oldu.

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