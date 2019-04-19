Yunan Komandolar, Midye Kaçakçılarının Teknesine Ateş Açtı' İddiası

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, jandarmaya başvuran midye kaçakçıları, Meriç Nehri'nden denize açıldıkları sırada Yunanistan deniz komandolarınca teknelerine ateş açıldığını, teknelerine el koyulduğunu iddia ederek, şikayetçi oldu.

Olay, Enez ilçe sahilinde meydana geldi. B.A., A.Ç. ve D.F., sabah saatlerinde yükledikleri kaçak midyeleri yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürmek üzere 'Yaren' isimli tekneyle Meriç Nehri üzerinden denize açıldı. Bu sırada 3 kişiyi fark eden Yunan deniz komandoları, iddiaya göre, tekneye ateş açtı. Açılan ateşte tekne isabet aldı. Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait bot tekneyi kovalamaya devam etti. Kumsala saplanan teknenin içinde bulunan 3 kişi ise Türk tarafına kaçtı. Yunan deniz komandoları, el koydukları tekneyi götürdü.

Enez İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuran B.A., A.Ç. ve D.F., üzerlerine ateş açarak, teknelerine el koyduklarını öne sürdükleri Yunan deniz komandolarından şikayetçi oldu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. - Edirne

Kaynak: DHA