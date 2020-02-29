: Yunan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göçmen genç kız isyan etti: Siz nasıl bir şeysiniz?

29.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:31

Türkiye'nin her yerinden Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, Edirne'ye akın etmeye devam ediyor. Yunanistan bu sabah sınır kapısını tel örgüyle kapatırken, zaman zaman göçmenlere gaz bombası atıyor. Göçmenler de taş atarak karşılık veriyor. Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası zor anlar yaşayan göçmenlerden bazıları, "Siz nasıl bir şeysiniz?" diye tepki gösterdi.

SINIR KAPISINA OTOBÜS ÇEKTİLER

Dün sabah saatlerinden itibaren yurdun her yerinden Edirne'ye doğru yola çıkan göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı'na gelmeye devam ediyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenler ile Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Pazarkule Sınır Kapısı önünde büyük yoğunluk yaşanırken, Yunan askerlerinin Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapatması üzerine yüzlerce göçmen tampon bölgede bekliyor. Sınır hattını dün otobüsler ile kapatan Yunanlılar, bu sabah ise tel örgüler çekti.

YUNAN ASKERLERİNE GAZLA KARŞILIK VERİYORLAR

Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler ardında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri, Yunan askerleri zaman zaman gaz bombası atarak dağıtmaya çalışıyor. Tel örgüleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan göçmenler ise Yunan askerlerini taşla karşılık veriyor. Yunan askerlerinin müdahalesi nedeniyle gerginlik sürüyor.

GAZDAN ETKİLENEN GÖÇMENLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yunan askerleri, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere gaz bombası ile müdahalesini sürdürüyor. Askerlerin attığı gaz bombasından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmen etkilendi. Gazdan etkilenen göçmenler nefes almakta güçlük çekti. Yaşanan arbede esnasında arada kalan çocuk ve kadınlar ise zor anlar yaşadı. Kargaşada ailelerinin kaybeden bazı çocuklar ise, gözyaşı döktü. Sınırdan uzaklaşıp gazın etkisinden kurtulan göçmenler, yeniden tel örgülerin önüne gitti.

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