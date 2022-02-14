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Yüksekten düşen şahıs yaralandı

İhlas Haber Ajansı, Tugay Göktürk - Yerel
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Yüksekten düşen şahıs yaralandı Çorum'da yüksekten düstüğü iddia edilen genç, yaralandı.

ÇORUM (İHA) - Yüksekten düşen şahıs yaralandı

ÇORUM - Çorum'da yüksekten düstüğü iddia edilen genç, yaralandı.

Olay, Kubbeli 1. Caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde faaliyet gösteren bir otoparkta yüksekten düşme ihbarı alan polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese gitti. Belirtilen adrese gelen ekipler isminin Osman Ş., olduğu öğrenilen genci yerde yatarken buldu. 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç tedavi altına alındı. Osman Ş.'nin, otoparkın bitişiğindeki bir binadan düstüğü iddia edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yüksekten düşen şahıs yaralandı

Yüksekten düşen şahıs yaralandı

Yüksekten düşen şahıs yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk - Yerel

Polis, Çorum, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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