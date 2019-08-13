Traktöre çarpma anı kamerada: Üzerine gelen yük treninden kaçamadı

Traktöre çarpma anı kamerada: Üzerine gelen yük treninden kaçamadı

Hatay Erzin'de yük treninin traktöre çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza sırasında, trenin kamerasınca kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

13.08.2019 15:08
Traktöre çarpma anı kamerada: Üzerine gelen yük treninden kaçamadı

4 Ağustos'ta, Hatay'ın Erzin ilçesindeki Yeşiltepe hemzemin geçidinde, yük treninin karşıya geçmeye çalışan Sedat Kozak'ın kullandığı traktöre çarpma anı trenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni yayımlanan görüntülerde, seyir halindeki tren hemzemin geçide yaklaştığı sırada, raylardaki traktörde bulunan 45 yaşındaki sürücü Kozak'ın araçtan inmeye çalışması görülüyor.

Oğlu Mehmet Kozak'ın ise uzaklaşmaya çalıştığı görüntülerde yer alıyor.

Kazada, çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü Sedat Kozak hayatını kaybetmiş, oğlu Mehmet ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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