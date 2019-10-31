YPG/PKK'lı teröristler kuyulara doldurduğu petrolü yaktı

YPG/PKK'lı teröristler kuyulara doldurduğu petrolü yaktı

Suriye'nin Tel Tamer kasabasında uçakların görüşünü engellemek isteyen YPG/PKK'lı teröristler, kazdıkları kuyulara doldurduğu petrolü yaktı.

31.10.2019 10:20
YPG/PKK'lı teröristler kuyulara doldurduğu petrolü yaktı

Suriye'nin Tel Tamer kasabasında uçakların görüşünü engellemek isteyen YPG/PKK'lı teröristler, kazdıkları kuyulara doldurduğu petrolü yaktı.

Suriye'nin Tel Tamer kasabasında Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar devam ederken, teröristler uçakların görüşünü engellemek için kazdıkları kuyulara doldurduğu petrolü yakmaya başladı.

Suriye Milli Ordusu, Tel Tamr kasabasındaki Reyhaniye ve Mahmudiye köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan aldığını açıkladı. Öte yandan, rejim güçlerinin Tel Tamr kasabasından Haseke'ye çekilmeye başladığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

VİDEO: YPG/PKK'lı teröristler kuyulara doldurduğu petrolü yaktı
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