YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
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YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı

YPG/PKK'lı iki terörist ailelerinde desteğiyle terör örgütünün elinden kurtarıldı. Ailelerin iletişime geçtiği iki terörist örgütün elinden kaçarak Tel Rıfat üzerinden Afrin'e geçti ve güvenlik güçlerine teslim oldu. Çocuklarına kavuşan aileler gözyaşlarına hakim olamadı.

13.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:34
YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailelerinin de desteğiyle iletişime geçtiği YPGPKK'lı terörist M.S.Ç (19) ile V.İ.'yi (20) ikna etti. Örgütün elinden kaçan teröristler, Tel Rıfat üzerinden 'e geçerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

2014 ve 2015 yıllarında terör örgütü YPGPKK'ya katılan teröristler M.S.Ç. (19) ile V.İ. (20), yaklaşık 3 ay önce Van ve Diyarbakır'daki ailelerine telefon açtı. Örgüte katıldıkları için pişman olduklarını, ancak ellerinden kaçmaya korktuklarını anlatan teröristlerin aileleri, durumu emniyet birimlerine aktardı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ailelerinin de desteğiyle M.S.Ç. ve V.İ. ile iletişime geçerek, teslim olmaya ikna etti. Yapılan çalışma sonucu, emniyet güçlerinin yönlendirmeleriyle örgütün elinden kaçan teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin'e gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen teröristler M.Ş.Ç. ile V.İ., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Teröristlerin etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde örgüt hakkında önemli bilgiler verdiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
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