Yozgat'ta yılan yakalama operasyonu
Sorgun ilçesinde Askerlik Şube Başkanlığı bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalandı.
Sorgun ilçesinde Askerlik Şube Başkanlığı bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalandı.
Sorgun Askerlik Şubesi bahçesine yılan girdiğini gören güvenlik görevlisi, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bahçedeki çam ağacına çıkan yılanı tazyikli su ile indirmeye çalıştı. İtfaiyenin bu girişimi sonuç vermeyince, bu kez hayvanın üzerine soğutucu gaz sıkıldı.
Bir vatandaş tarafından yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA
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