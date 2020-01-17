: İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü

17.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:13

Yozgat'ta ilkokul öğrencisi Adil Erdem Temiz, karne töreni için okula gelen Vali Kadir Çakır'ın makam aracındaki Türk bayrağı flamasını öptü.

ARACI İNCELEDİ

Vali Kadir Çakır, Erdoğan Akdağ İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. 1'inci sınıf öğrencisi Adil Erdem Temiz, yanında bulunan arkadaşı ile birlikte okulun bahçesine park edilen Vali Çakır'ın makam aracını inceledi.

BAYRAĞI ÖPTÜ

Temiz, çevresinde dolaştığı aracın sağ ön kısmında bulunan Türk bayrağı flamasını öpüp alnına koydu. Bu davranışı okulun güvenlik kamerasına yansıyan Temiz ve arkadaşı daha sonra okula girdi.

Kaynak: DHA

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