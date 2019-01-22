YouTuber Enes Batur, Kazancını Nasıl Değerlendirdiğini Açıkladı: Parayı Videolarım İçin Kullanıyorum

Çektiği videolarla adını duyuran YouTuber Enes Batur, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Programda samimi açıklamalarda bulunan Batur, kazandığı parayı nasıl değerlendirdiğini de anlattı.

"PARAMI BABAMLA YÖNETİYORUZ"

YouTube'tan aylık 300 bin TL kazandığı yönündeki iddialar hakkında açıklama yapmaktan kaçınan Enes Batur, kazandığı para hakkında şöyle konuştu: "Bence insanları kazandığı paraya göre değerlendirmemek lazım. 'Bu kadar kazanıyor, ben buna böyle davranayım' diyorlar. Kazandığım parayı babamla birlikte yönetiyoruz. Milyoner değilim, kazandığım parayı videolarım için harcıyorum. Gereksiz harcamalar yapmam.

"UÇAK BİLETİNE 15 BİN TL VERDİM"

Videoları için yaptığı harcamalardan bahseden Batur, samimi açıklamalarına şöyle devam etti: "Uçak biletine en fazla 15 bin TL verdim. First Class bilet aldım. Benim serilerim var, programlar… 'Buna değer mi?' başlığı altında denemeler yapıyoruz. Mesela 5 bin liralık kazı kazan aldım, 'Bakın ben yapıyorum, ben deniyorum bir şey çıkmıyor, siz yapmayın' demek istiyorum. Yaptığım programların sonunda değerlendiriyorum, bu kadar para verdik 'Buna değiyor mu?' diye anlatıyorum.

"ZENGİN BİR AİLEDEN GELMEDİĞİM İÇİN HER ŞEYİ İNTERNETTEN ÖĞRENDİM"

Benim çalışma saatim yok. Ama ilk başladığımda 10 saat çalışıyordum. O zaman tek başımaydım, ekibim yoktu. Zengin bir aileden de gelmediğim için kurslara da gitmedim. Her şeyi internetten yavaş yavaş öğrendim."

"YOUTUBE'TAN 1 YIL PARA KAZANMADIM"

Batur, YouTube'a başlama serüveni de şöyle anlattı: "Hiçbir şey olmadan minik minik ilerleyerek başladım. İmkansızlıklar da vardı. 2 piksel kamera ile video çekiyordum. 1 yıl boyunca hiç para kazanmadım. Ailemden aldığım harçlıkları biriktirerek videolar çektim.

"ASOSYAL BİR İNSANDIM"

İlk olarak 100 lira kazandım. Ben asosyal bir insandım. Çok fazla arkadaşım da yoktu, bu işe yöneldim. Burada insanların beni sevdiğini gördüm ve bu işe daha çok yoğunlaştım. İlk işim video çekip oyun oynamaktı. Tek bir videomla gündeme gelmedim."