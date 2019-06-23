YouTuber Enes Batur, Damla Aslanalp ile evlilik iddialarına son noktayı koydu

Ünlü Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz ay oyuncu Damla Aslanalp ile düğün fotoğraflarını paylaşmış ve evlendiğini duyurmuştu. Ancak Batur'un takipçileri başta olmak üzere pek kişi evliliğiğn gerçek olmadığını yeni çıkan Enes Batur Gerçek Kahraman filminin reklam çalışması olduğunu iddia etmişti. İddialar doğru çıktı ve Batur, bir video yayınlayarak evlenmediğini söyledi.

EVLENDİĞİNE KİMSEYİ İNANDIRAMAMIŞTI

21 yaşındaki Youtuber Enes Batur verdiği evlilik haberiyle takipçilerini şaşırmıştı. Evlendiğini duyuran Batur, nikah fotoğraflarını ve davetiyesini paylaşmış hatta yakın dostlarının katıldığı bir kır düğünü bile organize etmişti. Davetiyeyi paylaştığı andna itibaren çoğu takipçisini evleneceğini inandıramayan Batur, katıldığı canlı yayınlarda bile evliliğinin gerçek olduğunu iddia etmişti. Ancak dün bir video yayınlayan fenomen evlilik iddialarına son noktayı koydu.

"ŞAKA YAPTIM, ÖZÜR DİLERİM"

Şaka yaptığını söyleyen Batur "Şu ana kadar evlendiğimize hala, ciddi ciddi inanan varsa onlardan özür diliyorum. Fakat siz bana evlen evlen diye baskı yaptınız. Yaptığım sadece küçük bir şakaydı" dedi.

Öte yandan YouTube kanalından video paylaşan Enes Batur, sahte düğünün perde arkasını da bir bir anlattı.