Yorgun mermi çatıyı delerek odaya düştü
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Yorgun mermi çatıyı delerek odaya düştü

Yorgun mermi çatıyı delerek odaya düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evin çatısından odanın içerisine yorgun mermi düştü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evin çatısından odanın içerisine yorgun mermi düştü. Şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kuzuculu Mahallesi Akgül Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Köşe (36) ve ailesinin yaşadığı müstakil evin çatısına nereden atıldığı belli olmayan yorgun mermi isabet etti. Çatıyı delip odanın içine düşen mermiyi bir anda önlerinde bulan aile fertleri kısa süreli panik yaşadı. Şans eseri yaralanan olmazken, mermi nedeniyle çatıda delik oluştu. - HATAY

Yorgun mermi çatıyı delerek odaya düştü
Yorgun mermi çatıyı delerek odaya düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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