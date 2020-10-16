Yorgun düşen ata gitmesi için şiddet uyguladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yorgun düşen ata gitmesi için şiddet uyguladı

16.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:00

Yorgun düşen ata gitmesi için şiddet uyguladı Iğdır Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesinde elindeki şiş ile gitmeyen atı şişleyen kişinin görüntüleri tepki çekti.

Yorgun düşen ata gitmesi için şiddet uyguladı

IĞDIR - Iğdır Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesinde elindeki şiş ile gitmeyen atı şişleyen kişinin görüntüleri tepki çekti.

Iğdır Merkez Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesinde yaşanan olayda ismi öğrenilmeyen bir kişi, at arabasına koştuğu atı gitmeyince elindeki şiş ile karnında şişlemeye başladı. O anları ise bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

"Vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi"

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra vatandaşlar olaya büyük tepki gösterdi.Vatandaşlar atı şişleyen kişinin gözaltına alınarak atın da koruma altına alınmasını istediler.

Yorgun düşen ata gitmesi için şiddet uyguladı
Yorgun düşen ata gitmesi için şiddet uyguladı
Yorgun düşen ata gitmesi için şiddet uyguladı
Yorgun düşen ata gitmesi için şiddet uyguladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Gökhan Gönül Eddie Newton Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Türk Alman İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yorgun düşen ata gitmesi için şiddet uyguladı - Iğdır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 18:00:33. #1.14#
title