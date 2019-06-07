Yapay şelaleyi görenler araçlarından inip fotoğrafını çekti
Giresun'un Doğankent ilçesindeki HES'in oluşturduğu yapay şelale, Giresun-Gümüşhane karayolundan geçenlerin ilgisini çekiyor.
Giresun'un Doğankent ilçesinde 'Harşıt Vadisi' ve Giresun-Gümüşhane karayolu üzerinde 1960'lı yıllarda kurulan Hidroelektrik Santrali'nde (HES) her yıl Mayıs sonu Haziran başında yaylalardaki karların erimesiyle fazlalaşan suyun tahliyesi yapılıyor. Bu anlarda ise ortaya muhteşem görüntüler çıkartan yapay şelale ilgi odağı haline geliyor.
FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞIYORLAR
Giresun-Gümüşhane karayolunu kullanan vatandaşlar ise o onları araçlarını yol kenarına çekerek fotoğrafını ve görüntüsünü çekiyor. İlk defa böyle bir şelale gördüğünü ifade eden vatandaşlar ortaya çıkan görüntüyü cep telefonları ile kayda alıyor.
Kaynak: İHA
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