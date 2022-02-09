Orhangazi'de kontrolden çıkarak ağaçlara çarpan tır yolu kapattı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle İznik Güney Yolu'nda ulaşımda aksama yaşandı.

Orhangazi yönüne seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DS 4828 dorse plakalı tır, Dutluca Mahallesi civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Zeytin ağaçlarına çarpan ve daha sonra yola çıkarak duran tır, yolu tamamen kapattı.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı kaza nedeniyle, İznik Güney Yolu trafik çift yönlü trafiğe kapalı kaldı.

Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi.

Kazada yoldan çıkıp hasar gören tır için olay yerine vinç çağrıldı.

Vinç yardımı ile yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında tır yoldan kaldırılarak trafik normale döndürüldü.