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Yoldan çıkan midibüs devrildi, çok sayıda yaralı

Yoldan çıkan midibüs devrildi, çok sayıda yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'dan Muğla'ya gitmek için yola çıkan midibüs, Denizli'de kontrolden çıkarak devrildi.

DENİZLİ (İHA) - Van'dan Muğla'ya gitmek için yola çıkan midibüs, Denizli'de kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde Van'dan Muğla'ya gitmek için yola çıkan midibüs sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yağışın etkisiyse kayganlaşan yolda devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, müdahale devam ediyor. - DENİZLİ

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