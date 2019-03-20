Şoförden Örnek Davranış! Kullandığı Otobüsü Durdurup, Yere Düşen Türk Bayrağını Kaldırdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yolun ortasına düşen Türk bayrağını, sürücüsü olduğu halk otobüsünü durdurup alan Mehmet Beşparmak, çeyrek altın ve plaket ile ödüllendirildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Şehiriçi Özel Halk Otobüsü'nün 3 numaralı hattını kullanan ve 15 yıldır şoförlük yapan Mehmet Beşparmak, 2 Mart günü Ata Mahallesi'nde seyir halindeyken yolun ortasında Türk bayrağı olduğunu gördü. Beşparmak, durdurduğu otobüsten inip, yerdeki bayrağı aldı. Daha sonra yoluna devam eden Başparmak'ın davranışı, yolcuların takdirini topladı. Bazı yolcular, Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın'a teşekkür mesajı attı. Başkan Yalçın da araç içerisindeki kamera görüntülerini inceledi. Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet ile Mehmet Beşparmak, şubat ayının şoförü seçildi.

"YERDE GÖRÜNCE İÇİM ACIDI"

Beşparmak'a dün düzenlenen törenle ödül olarak plaket ve çeyrek altın verildi. Ödülünü Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in elinden alan Mehmet Beşparmak, Türk bayrağını yerde gördüğü an içinin çok acıdığını belirterek, "15 yıldan beri şehir içi halk otobüslerinde şoförlük yapıyorum. Güzergahıma davam ederken, yerde elimde gördüğünüz bu bayrağı gördüm. Hiç tereddüt etmeden frene basarak durdum. İnerek Türk bayrağını yerden aldım, direksiyonun yanına bıraktım. Yolcuların olaya şahit olup idareye mesaj yoluyla tebrik ederek haber vermeleriyle ayın şoförü seçildim. Bayrağımız ve vatanımız için canımızı veririz. Bunun yerde olmasına dayanamam" dedi. Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de "Bazen yüzlerce cümle kurarız ama o konuyu anlatamayız. Bazen de bir hareket yaparız her şeyi özetler. Bu kardeşimiz de bir hareketiyle, gerçekten bizim nefeslerimizi kesti. Beni de buraya getiren tek şeydir bayrak. Tabii ki başka anlamda çok geliriz ama bu başka. Şanlı bayrağımızı dikkatinle yerden alman bizi o kadar gururlandırdı ki, Allah senden bin kere razı olsun" diye konuştu.

Efeler Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ise "Tüm şoförlerimizin ayrı bir hassasiyeti var. Bu ayda Mehmet kardeşimize nasip oldu. Kendisini duyarlılığından dolayı kutluyorum" dedi.

Kaynak: DHA