Yolcunun Cep Telefonu Çalındı, Şoför Kimseyi Otobüsten İndirmedi
İstanbul Şişli'de kadın yolculardan birinin cep telefonunun çalınması üzerine otobüs şoförü, aracı durdurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki yolcuların üzerini tek tek aradı.
Şişli'de, özel halk otobüsünde bir kadın yolcunun cep telefonu çalındı. Polise haber verdikten sonra otobüsü durduran şoför, yolcuların inip binmesine müsaade etmedi. Polis erkek yolcuların üzerini ararken, kadın yolcular da birbirinin üzerine aradı.
CEP TELEFONUNUN YERİNDE OLMADIĞINI FARK ETTİ
Olay, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı-Eminönü seferini yapan özel halk otobüsüne Çiftecevizler durağından binen bir kadın, koltuğa oturduğu sırada montunun sağ cebine koyduğu cep telefonun yerinde olmadığını fark etti. Bir yolcunun cep telefonundan kendi numarasını arayan kadın, telefonunun kapalı olduğunu tespit etti.
ŞOFÖR ARACI DURDURUP KAPILARI KAPATTI
Kadın yolcu cep telefonunun çalındığını söylemesi üzerine şoför, polisi arayarak durumu bildirdi. Daha sonra otobüsü Abide-i Hürriyet durağında durduran şoför, polis gelene kadar yolcuların inip binmesine müsaade etmedi.
YOLCULARIN ÜSTÜ TEK TEK ARANDI
Telefonu çalınan kadından bilgi alan polis, erkek yolcuların üzerini tek tek ararken, kadın yolcular da birbirlerinin üzerini aradı. Yapılan üst aramalarında cep telefonu bulunamadı. Aramaların bitmesinin ardından otobüs şoförü yolcuları alarak seferini tamamlamak üzere yola çıkarken, telefonu çalınan kadın da şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.
ŞOFÖR OTOBÜSE ALMADI
Abide-i Hürriyet durağında otobüse binmek isterken şoförün içeri almadığını belirten bir yolcu, "Hırsızlık olmuş galiba otobüste. Şoför kapıları açmadı. 155'i aradı. Açmıyor, içeri almıyor. Telefonu çalınan kadın da içeride. İçeri girecektim almadı, 'ekip gelsin ondan sonra' dedi.
BİR KİŞİ APAR TOPAR İNDİ
Olay sırasında otobüste yolculuk eden bir kadın "Bir beyefendi vardı. Durakta apar topar hemen indi. Hanımefendi benden şüphelendi de ben telefonu ne yapayım. Üzerimi aradı, çantamı aradı ama çıkmadı. Ayakkabıma kadar çıkardım" diye konuştu.
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gardaş nereden kalkmış ötöbös adana, danmıCevap Yaz Yayından Kaldır
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evde unutmadıysa bende bir şey bilmiyorum.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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bıktım bu kadınların her yerde olay ve rezillik çıkartmasından. o otobüste ben olacağım da benim üstümü arayacaksın. eziklerle dolu olduğu nasıl belli otobüsün. o kadından hepiniz şikayetçi olunCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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ASLINDA OTOBÜSTE TUTLUP VAKTİ ALINAN HIRSIZ GİBİ ÜSTÜ ARANILAN HERKES BİRLEŞİP KADINDAN ŞİKAYETÇİ OLMALIYDI YAPILAN MUAMELE TAMAMEN USULSÜZ VE YANLIŞTIR GÜNÜMÜZDE HER OTOBÜSTE VE HER KÖŞEDE KAMERALAR VAR BU ŞEKİLDE HIRSIZI GİTTİĞİ EVİN KAPI NUMARASINA KADAR TAKİP EDEBİLİRLERDİCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Diyarbakır havalimanında x raydan geçmek için eşyalarımı kutuya koydum malum kutu erken gitti . Geçinceye kadar telefon yok cameralara baktı alan kişi de meğer uçak bekleme salonuna geçmişti her an uçağa bineceklerdi o esnafa polise uçağı bekletmelerini ve yolcuların üstünü aramalarını istedim ama böyle bir yetkimiz yok dediler git savcılığa şikayette bulun dediler dalga geçer gibi bu arada o esnada toplu asker taşıma günüydü . Aynı saatte 4 uçak kalktı . Telefonumu götüren askerdiCevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır