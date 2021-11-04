YOLCU RAHATSIZLANDI, UÇAK İSTANBUL'A ACİL İNİŞ YAPTI

İSTANBUL (DHA) - TRABZON-Düsseldorf seferini yapan yolcu uçağında rahatsızlanan Ziya Özer'e (79) ilk müdahale yolcular arasındaki hemşire Şükran Bostan tarafından yapıldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki yolcu, ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Trabzon'dan Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek üzere, saat 10.45'te kalkan SunExpress Hava Yolları'na ait XQ0730 sefer sayılı uçaktaki yolcu Ziya Özer, rahatsızlandı. Kalbi sıkışan, nefes darlığı şikayeti oluşan yolcuya uçaktaki hemşire Şükran Bostan ilk müdahalede bulundu. Tansiyon ve şekerini ölçtüğü yolcuyu oksijen cihazı ünitesine bağlayan hemşire yanından ayrılmadı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki yolcu, ambulansa alınarak ulaştırıldığı hastanede tedaviye alındı. Uçak, 1 saatlik rötarın ardından Düsseldorf'a hareket etti.

Belçika'da hemşire olan Şükran Bostan, uçaktaki müdahale anlarını anlatarak, 'Bir amcamız rahatsızlandı, kalbi sıkıştı. Ben de sağlık görevlisi olarak ilk müdahaleyi yaptım. Uçakta başka sağlıkçı yoktu. İlk müdahaleden sonra kendine geldi. Uçak acil iniş yaptı, ambulansa aldılar. Allah sağlık versin. Biz tekrar uçakla yola çıktık' dedi.