Yolcu minibüsü şoförü, araç içi multimedya ekranından okey oynadı!
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan minibüsün sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynarken görüntülendi. Minibüsteki yolcu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yolcu minibüsü sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynarken görüntülendi. Minibüsteki yolcu, sürücünün araç kullanırken, okey oynadığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
ARAÇ İÇİ EKRANDAN OKEY OYNADI
Kocaali ile Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapılan minibüsün sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynarken görüntülendi.
MİNİBÜSTEKİ YOLCU CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİ
Minibüsteki yolcu, Adapazarı'na doğru giden sürücünün araç kullanırken, aynı anda okey oynadığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücünün yolculuk boyunca okey oynamayı sürdürdüğü görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, sürücüye tepki gösterdi.