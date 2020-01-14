Yolcu minibüsü şoförü, araç içi multimedya ekranından okey oynadı!
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Yolcu minibüsü şoförü, araç içi multimedya ekranından okey oynadı!

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan minibüsün sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynarken görüntülendi. Minibüsteki yolcu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

14.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:54
Yolcu minibüsü şoförü, araç içi multimedya ekranından okey oynadı!

Sakarya'nın ilçesinde, yolcu minibüsü sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynarken görüntülendi. Minibüsteki yolcu, sürücünün araç kullanırken, okey oynadığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ARAÇ İÇİ EKRANDAN OKEY OYNADI

Kocaali ile arasında yolcu taşımacılığı yapılan minibüsün sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynarken görüntülendi.

MİNİBÜSTEKİ YOLCU CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİ

Minibüsteki yolcu, Adapazarı'na doğru giden sürücünün araç kullanırken, aynı anda okey oynadığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücünün yolculuk boyunca okey oynamayı sürdürdüğü görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, sürücüye tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Yolcu minibüsünü kullanırken, araç içi ekrandan okey oynadı
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