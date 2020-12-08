Yol çöktü; kamyon çukura devrildi
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Yol çöktü; kamyon çukura devrildi

08.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:47
Yol çöktü; kamyon çukura devrildi

IĞDIR'da hafriyat yüklü kamyon, kanalizasyon çalışması sırasında çöken yolda devrildi, sürücü yaralandı.

IĞDIR'da hafriyat yüklü kamyon, kanalizasyon çalışması sırasında çöken yolda devrildi, sürücü yaralandı. 

Kaza, Yenimahalle'de saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Cevdet Keskin (41) idaresindeki harfiyat yüklü kamyon, karşı yönden gelen araca yol verdiği sırada, kanalizasyon çalışması yapılan kara yolunda çökme yaşandı. Kontrolden çıkan kamyon, iş makinelerinin açtığı çukura devrildi. Araçta sıkışan sürücü Cevdet Keskin, gelen AFAD ekiplerince kurtarıldı.Sürücü, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 


Yol çöktü; kamyon çukura devrildi
Yol çöktü; kamyon çukura devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ

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