Yol çöktü; kamyon çukura devrildi
08.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:47
IĞDIR'da hafriyat yüklü kamyon, kanalizasyon çalışması sırasında çöken yolda devrildi, sürücü yaralandı.
IĞDIR'da hafriyat yüklü kamyon, kanalizasyon çalışması sırasında çöken yolda devrildi, sürücü yaralandı.
Kaza, Yenimahalle'de saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Cevdet Keskin (41) idaresindeki harfiyat yüklü kamyon, karşı yönden gelen araca yol verdiği sırada, kanalizasyon çalışması yapılan kara yolunda çökme yaşandı. Kontrolden çıkan kamyon, iş makinelerinin açtığı çukura devrildi. Araçta sıkışan sürücü Cevdet Keskin, gelen AFAD ekiplerince kurtarıldı.Sürücü, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ